Пьяный 17-летний бесправник угнал «КИА» у дяди и устроил ДТП в Невьянске

В Невьянске Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Авария произошла у дома №8А по улице Таватуйской в поселке Приозёрный. За рулем автомобиля «КИА» находился 17-летний житель Екатеринбурга, у которого никогда не было водительских прав.

В Свердловской области пьяный подросток на машине без прав снёс забор и два авто

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, юноша не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в забор. От удара иномарку отбросило вперед, после чего она столкнулась с двумя припаркованными автомобилями — «Тойота» и «Фольксваген». Несмотря на серьезные повреждения трех машин и забора, сам подросток физически не пострадал. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Прибывшие инспекторы ГИБДД выяснили, что несовершеннолетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,243 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Также установлено, что автомобиль принадлежит дяде подростка. Ключи молодой человек взял без разрешения владельца и решил покататься, не поставив в известность ни родственника, ни своих родителей.

На место вызвали законных представителей несовершеннолетнего. В их присутствии на юношу составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — управление в состоянии опьянения без прав. В отношении родителей возбудили дело по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.