В Свердловской области женщина насмерть сбила велосипедиста

В Сысертском районе Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Водитель с 25-летним стажем не справилась с управлением — трагедия произошла на трассе под Екатеринбургом

Трагедия произошла на 185-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург от трассы М-5 „Урал“». 45-летняя женщина, жительница села Кадниково, управляла автомобилем «Рено Сандеро» и двигалась в сторону Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, женщина с 25-летним стажем, на указанном участке дороги допустила наезд на велосипедиста. Мужчина перемещался в попутном направлении по краю асфальтированного дорожного полотна.

От полученных телесных повреждений 36-летний велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.