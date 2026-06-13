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В Приморском крае 15-летний подросток на мотоцикле погиб в столкновении с автомобилем

Смертельное ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста произошло в Приморье

В Приморском крае в селе Рощино Красноармейского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом Suzuki Bandit, двигался по улице Ленинской. На одном из участков дороги произошло столкновение с автомобилем Nissan Bluebird, за рулём которого находился 52-летний водитель. Удар пришёлся в левый бок двухколёсного транспортного средства.

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Изображение В Приморском крае 15-летний подросток на мотоцикле погиб в столкновении с автомобилем

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, от полученных травм несовершеннолетний водитель мотоцикла скончался в машине скорой медицинской помощи — спасти его не удалось.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Прокуратура Красноармейского района взяла на контроль ход и результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. Отдельное внимание надзорное ведомство уделит оценке законности предоставления мотоцикла несовершеннолетнему. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Проводится проверка.

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