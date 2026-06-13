В Приморском крае 15-летний подросток на мотоцикле погиб в столкновении с автомобилем

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, от полученных травм несовершеннолетний водитель мотоцикла скончался в машине скорой медицинской помощи — спасти его не удалось.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Прокуратура Красноармейского района взяла на контроль ход и результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. Отдельное внимание надзорное ведомство уделит оценке законности предоставления мотоцикла несовершеннолетнему. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Проводится проверка.