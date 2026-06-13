В Приморском крае 15-летний подросток на мотоцикле погиб в столкновении с автомобилем

В Приморском крае в селе Рощино Красноармейского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом Suzuki Bandit, двигался по улице Ленинской. На одном из участков дороги произошло столкновение с автомобилем Nissan Bluebird, за рулём которого находился 52-летний водитель. Удар пришёлся в левый бок двухколёсного транспортного средства.