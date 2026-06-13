Пьяная бесправница в Саранске порвала протокол ДПС и стала фигуранткой уголовного дела

В Саранске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль для проверки документов. За рулём иномарки находилась 27-летняя местная жительница, не имевшая водительских прав. У женщины были явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские пригласили её в патрульную машину для прохождения освидетельствования — нарушительница согласилась. Алкотестер показал 0,990 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Как сообщает пресс-служба МВД России, инспектор ДПС составил в отношении женщины административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Однако во время ознакомления с документом нарушительница выхватила бланк из рук сотрудника и порвала его. Полицейские задержали нетрезвую автоледи и вызвали на место следственно-оперативную группу.

В ходе разбирательства женщина призналась, что села за руль с разрешения своего знакомого, который также находился в состоянии опьянения. Во время оформления протокола он стоял рядом со служебным автомобилем и посоветовал подруге уничтожить бланк — что она и сделала. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации — уничтожение официального документа. С фигурантки взято обязательство о явке.

За нетрезвое вождение без прав суд назначил женщине штраф. Собственник автомобиля также понёс административное наказание за то, что доверил управление пьяному человеку, не имеющему прав. В отношении него составлены протоколы по части 2 статьи 12.8 и части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.