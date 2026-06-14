Смертельная ошибка на трассе «Кола»: мужчина вышел из машины и попал под колёса другого авто

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Волховском районе Ленинградской области. Авария произошла на 144-м километре федеральной автодороги «Кола». По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» совершил наезд на лося. После удара мужчина вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения.

Водитель «Рено» забыл выставить знак аварийной остановки после наезда на лося и погиб

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, знак аварийной остановки выставлен не был. В темноте водитель автомобиля «Хавал» не заметил сбитого лося, лежащего на проезжей части, и совершил на него наезд. После этого иномарка протаранила аварийно остановившийся автомобиль «Рено Дастер». От удара автомобиль «Рено» отбросило прямо на его владельца, который в этот момент находился вне салона.

В результате ДТП 74-летний водитель «Рено» скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля «Хавал» получили травмы средней степени тяжести и оперативно госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.