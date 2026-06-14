Смертельная ошибка на трассе «Кола»: мужчина вышел из машины и попал под колёса другого авто

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, знак аварийной остановки выставлен не был. В темноте водитель автомобиля «Хавал» не заметил сбитого лося, лежащего на проезжей части, и совершил на него наезд. После этого иномарка протаранила аварийно остановившийся автомобиль «Рено Дастер». От удара автомобиль «Рено» отбросило прямо на его владельца, который в этот момент находился вне салона.
В результате ДТП 74-летний водитель «Рено» скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля «Хавал» получили травмы средней степени тяжести и оперативно госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.