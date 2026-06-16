Мужчина распилил пополам Mercedes-Benz, чтобы не отдавать его бывшей жене

Курьезный раздел имущества устроила пара москвичей, решивших, что их совместной жизни пришел конец. «Поплатился» же за отсутствие компромисса белый Mercedes-Benz.

Показательный акт жителей столицы привлек внимание общественности: 25-летняя супруга попросила у 53-летнего мужа оставить ей в качестве отступного при разводе дорогую белоснежную иномарку. Но мужчина решил проучить меркантильную даму — он не стал продавать машину и отдавать половину стоимости, а просто вызвал бригаду рабочих и попросил в буквальном смысле распилить автомобиль пополам. Что, собственно, нанятые и сделали.

Каково же было удивление экс-супруги, когда ей в качестве доли бывший муж передал груду металла. История, рассказанная telegram-каналом «Москва с огоньком», наглядно показала, чем может обернуться отсутствие взаимопонимания и нежелание искать логичные решения между людьми, некогда клявшихся в любви и верности до гроба.

Однако, пользователи сети в комментариях отметили, столь радикально и буквально подходить к дележке имущества могут себе позволить только очень обеспеченные соотечественники, назвав распил Mercedes-Benz настоящим вандализмом.