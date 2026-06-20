В Питере подростки 12 и 11 лет сожгли автомобиль на парковке

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подростков, из-за хулиганской выходки которых на парковке сгорел автомобиль. В дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома №6 по улице Меркурьева неизвестные подожгли машину. На место незамедлительно прибыли полицейские и пожарные.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стражи порядка обнаружили полностью выгоревший автомобиль «ВАЗ-21074». Также огонь повредил две соседние машины — «Тойота Рав-4» и «ВАЗ-21144» — они частично выгорели. Пожар был оперативно потушен. На месте происшествия полицейские задержали двух подростков 12 и 11 лет. Их доставили в отдел для разбирательства в сопровождении законных представителей.

После опроса несовершеннолетних нарушителей отпустили. В отношении их родителей составили административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф.

Заявления от собственников повреждённых автомобилей пока не поступали. Причинённый материальный ущерб устанавливается. Проверочные мероприятия продолжаются.