Смертельное ДТП на трассе под Ставрополем: бесправник на ВАЗе протаранил «ГАЗель»

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, удар был настолько сильным, что водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой. В микроавтобусе находились восемь пассажиров и водитель — машина выполняла частный рейс по маршруту Изобильный — Ставрополь. Всех находившихся в «ГАЗели» доставили в больницу Изобильного.
Выяснилось, что погибший водитель ВАЗа никогда не имел прав. Ранее его четырежды привлекали к административной ответственности — в том числе за управление без удостоверения. Проводится экспертиза на состояние опьянения погибшего водителя.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.