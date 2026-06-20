Смертельное ДТП на трассе под Ставрополем: бесправник на ВАЗе протаранил «ГАЗель»

В Изобильненском округе Ставропольского края произошло лобовое столкновение легковушки и пассажирского микроавтобуса. Авария случилась на 20-м километре трассы «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское». 23-летний водитель «ВАЗ 2112» не справился с управлением, врезался в ограждение, потерял контроль и вылетел на встречную полосу, где протаранил минивэн «ГАЗ».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, удар был настолько сильным, что водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой. В микроавтобусе находились восемь пассажиров и водитель — машина выполняла частный рейс по маршруту Изобильный — Ставрополь. Всех находившихся в «ГАЗели» доставили в больницу Изобильного.

Выяснилось, что погибший водитель ВАЗа никогда не имел прав. Ранее его четырежды привлекали к административной ответственности — в том числе за управление без удостоверения. Проводится экспертиза на состояние опьянения погибшего водителя.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.