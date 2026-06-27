В Красноярском крае подросток на мотоцикле сбил трёхлетнего ребёнка и скрылся

В Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожного происшествия, главными фигурантами которого стали двое несовершеннолетних. На одной из улиц населённого пункта 16-летний юноша, управляя мотоциклом марки Racer, совершил наезд на малолетнего велосипедиста, которому едва исполнилось три года.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, удар был настолько сильным, что малыш получил серьёзные травмы, потребовавшие незамедлительной госпитализации. Но вместо того чтобы вызвать скорую помощь, подросток предпочёл ретироваться с места аварии, бросив пострадавшего ребёнка на дороге.

Благодаря оперативным действиям инспекторов местонахождение нарушителя было установлено в кратчайшие сроки. Когда стражи порядка нашли юношу, выяснились дополнительные детали: у молодого человека не только не оказалось при себе водительского удостоверения, но и отсутствовали какие-либо регистрационные документы на само транспортное средство.

В отношении несовершеннолетнего лихача было составлено 4 административных протокола за грубейшие нарушения Правил дорожного движения, а сам мотоцикл эвакуировали на специализированную штрафстоянку. В отношении матери подростка возбудили дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Кроме того, все собранные материалы уже направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для инициирования процедуры привлечения законных представителей юноши к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает санкции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.