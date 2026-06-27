Фальшивый автосалон в интернете обманул воронежца на 2,7 млн рублей

За минувшие сутки в Воронежской области от действий мошенников пострадали 6 человек. Общий ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. Самая крупная потеря — почти 2,8 миллиона — пришлась на 39-летнего мужчину, который решил приобрести автомобиль Mitsubishi через интернет-компанию, обещавшую подбор и доставку машин из-за границы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области, жертва связалась с менеджером, заключила договор и перевела первый платёж. Затем аферисты под разными предлогами — оплата автомобиля, таможенное оформление, дополнительные расходы — убедили его переводить всё новые суммы. Чтобы усыпить бдительность, они присылали фотографии машины и трек-номер для отслеживания груза.

Когда мужчина приехал в московский офис компании, дверь оказалась закрыта, а менеджеры перестали выходить на связь. Только тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Суммарный ущерб составил 2 миллиона 767 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.