В Забайкалье грузовик ушёл под воду по крышу на единственной дороге к селу

В Забайкальском крае грузовой автомобиль едва не утонул на затопленном участке дороги у села Аца. Несколько мужчин решили рискнуть и проскочить через разлив на единственной дороге, связывающей село с райцентром. Однако машина почти полностью скрылась под водой — из воды торчала лишь кабина.

Как сообщает телеграм-канал «Babr Mash», водителю и пассажирам пришлось выбираться на крышу грузовика и ждать помощи. Спасательная операция затянулась — только прибывший на помощь трактор смог вытащить затонувшую машину на берег. К счастью, никто из людей не пострадал.

Из-за обильного разлива реки село Аца уже несколько дней остаётся отрезанным от внешнего мира. В населённом пункте нет ни медицинских учреждений, ни продовольственных магазинов — все жизненно важные товары и помощь приходят по этой единственной дороге. Сейчас жители рискуют остаться без продуктов и лекарств.

Власти призывают местных жителей не рисковать и держаться подальше от переправ и берегов. Сроки восстановления дорожного сообщения пока не называются.