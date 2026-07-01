Водитель шесть лет ездил с фальшивыми «правами», он попался после ДТП

В Рязанской области раскрыли многолетний обман: автомобилист с поддельными «правами» почти семь лет управлял машиной, а разоблачил его банальный дорожный инцидент. Как говорится, сколько веревочке ни виться, а конец все равно найдется.

Как сообщает Сасовский районный суд, 29-летний местный житель признан виновным в использовании подложного документа. Мужчина приобрел фальшивое водительское удостоверение через интернет в декабре 2019 года и все это время использовал его при управлении автомобилем.

«Секрет» раскрылся только в январе 2026 года, когда мужчина попал в ДТП. При оформлении аварии он предъявил полицейским поддельные «права», однако те быстро распознали подлог.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.