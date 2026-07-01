Водитель шесть лет ездил с фальшивыми «правами», он попался после ДТП

Как сообщает Сасовский районный суд, 29-летний местный житель признан виновным в использовании подложного документа. Мужчина приобрел фальшивое водительское удостоверение через интернет в декабре 2019 года и все это время использовал его при управлении автомобилем.
«Секрет» раскрылся только в январе 2026 года, когда мужчина попал в ДТП. При оформлении аварии он предъявил полицейским поддельные «права», однако те быстро распознали подлог.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.