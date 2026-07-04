Пьяный водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика на квадроцикле

В Павлово-Посадском городском округе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и квадроцикла, которым управлял 10-летний ребёнок. Авария случилась на автомобильной дороге «д. Васютино — Новоозерная — Дальняя». По предварительным данным, водитель Toyota Noah, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с квадроциклом, за рулём которого сидел мальчик.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции прокуатуры Подмосковья, в результате удара ребёнок получил тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось — мальчик скончался в больнице от полученных повреждений.

По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты расследования уголовного дела. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура также даст оценку действиям взрослых, допустивших нахождение несовершеннолетнего за рулём транспортного средства. Расследование продолжается.