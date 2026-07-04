В ДТП с квадроциклом в Приморье погиб 7-летний ребёнок

В селе Хвалынка Спасского муниципального округа Приморского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и квадроцикла, за рулём которого находились несовершеннолетние. По предварительным данным, водитель автомобиля JAC T9 совершил столкновение с квадроциклом, которым управлял ребёнок.

В Приморье 7-летний мальчик погиб в ДТП на квадроцикле, 6-летний ребёнок ранен

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, в результате столкновения 7-летний мальчик скончался на месте от полученных травм, а 6-летний ребёнок госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия немедленно выехал прокурор города Спасска-Дальнего, который координирует работу правоохранительных органов. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре города.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы. Расследование продолжается, по его результатам будет принято процессуальное решение.