Мечты о машине из Европы обошлись арзамасцу в 400 тысяч

В полицию Арзамаса обратился 54-летний местный житель, который стал жертвой дистанционных мошенников. Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров ему написал неизвестный, представившийся сотрудником интернет-площадки по продаже автомобилей. Собеседник предложил выгодную сделку — покупку машины с доставкой из Европы.

Как сообщает пресс-служба МВД Нижегородской области, доверившись незнакомцу, арзамасец перевёл на указанные реквизиты 426 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль. После этого лжепродавец перестал выходить на связь, а обещанная машина так и не была доставлена. Потерпевший осознал, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

По факту мошенничества следственное подразделение отдела полиции возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — Мошенничество, совершённое в крупном размере. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их местонахождения.

Правоохранители напоминают гражданам: при покупке автомобилей через интернет, особенно по схеме с доставкой из-за рубежа, необходимо проявлять особую осторожность. Рекомендуется проверять юридическую чистоту компании, требовать документы и не переводить деньги незнакомым лицам без реального подтверждения наличия товара и его принадлежности продавцу.