В Ставропольском крае в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

На 6-м километре автомобильной дороги Новопавловск — Курская — Моздок в Кировском округе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате чего погиб 46-летний водитель «КИА».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, местный житель двигался со стороны Новопавловска в направлении села Орловка и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес», следовавшим во встречном направлении.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Как сообщили в автоинспекции, за последние два года мужчина к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Для установления состояния опьянения у погибшего взят биологический материал, результаты экспертизы будут известны позднее.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.