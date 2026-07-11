В Иркутске водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с детьми в Иркутске

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя автомобиля «Тойота Камри», который в Ленинском округе совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов и покинул место происшествия. По предварительным данным, дети в возрасте 7 и 8 лет перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе строения №233Б по улице Баумана.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в результате наезда оба ребенка с травмами были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Информации о тяжести их состояния на данный момент не поступало. Водитель, совершивший наезд, с места ДТП скрылся, его личность в настоящее время устанавливается.

Ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции, поставлены на контроль в прокуратуре.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Правоохранители принимают все необходимые меры для розыска автомобиля и его водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.