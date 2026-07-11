В Новосибирской области в ДТП погибли двое, включая 15-летнего подростка

В Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали 2 человека, в том числе несовершеннолетний. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка, перевозившего взрослого пассажира. Удар был настолько сильным, что оба — юноша и его пассажир — скончались на месте до прибытия медиков.

Следствием установлено, что виновником аварии стал водитель легковушки, который к тому же не имел водительского удостоверения, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, сел за руль и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 6 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Искитимская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Надзорное ведомство проследит за полнотой и объективностью проводимых следственных действий, а также за законностью принятого процессуального решения. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следователи, проводятся необходимые экспертизы.