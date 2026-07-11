В Питере полиция задержала мужчину за применение перцовки после ДТП

В Калининском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик в ходе дорожного конфликта.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в дежурную часть поступило сообщение от 53-летнего водителя о том, что у дома №36 по Светлановскому проспекту произошло ДТП, после которого его оппонент на автомобиле «Киа Соренто» применил против него перцовый баллончик.

Прибывший на место экипаж Госавтоинспекции задержал 48-летнего неработающего агрессора и доставил его в отдел полиции для разбирательства. Пострадавший водитель после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.