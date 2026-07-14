Водитель обматерил инспекторов ГАИ и получил за это 300 часов обязательных работ

Богатый словарный запас, увы, не всегда бывает полезен — особенно если его адресаты имеют право применить букву закона. Теперь омичу придется пересмотреть свои взгляды на общение с полицией, а заодно вспомнить, что нецензурная брань — это не только плохо, но и очень дорого.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в Большереченском районе вынесен приговор 57-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в оскорблении представителей власти. По данным следствия, он неоднократно позволял себе нецензурные выражения в адрес инспекторов ДПС, выкрикивая их через открытое окно своего автомобиля. Свою вину подсудимый, однако, не признал, видимо, считая, что его лексикон — это часть культурного наследия.

Суд оказался менее снисходительным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, с нарушителя взыскали 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сотрудникам полиции. Приговор пока не вступил в законную силу, но уже ясно: словесный «концерт» для инспекторов обошелся омичу дороже любого обычного нарушения ПДД.