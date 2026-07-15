Николая Фоменко могут арестовать за систематическую неуплату штрафов ГИБДД

Привычка парковаться там, где нельзя, может обернуться для известного актера и телеведущего реальным арестом. Главная причина всех его проблем с законом — банальная недисциплинированность на дороге, которая теперь грозит ему серьезными санкциями. Мировой суд уже назначил дату разбирательства, и на кону стоит свобода.

Как сообщает издание «Фонтанка», мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское рассмотрит административное дело в отношении актера и телеведущего Николая Фоменко. Ему вменяют уклонение от исполнения административного наказания — судя по данным сайта мировых судей Москвы, подобное дело в отношении него рассматривается не впервые. Слушание назначено на 30 июля.

Санкции по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривают штраф, обязательные работы либо административный арест на срок до 15 суток. В прошлые годы Фоменко уже штрафовали за неуплату административных правонарушений. Последние из них были связаны с игнорированием требований пользования платной парковкой. Иными словами, корень всех бед артиста — это регулярные нарушения правил остановки и стоянки, которые он систематически оставлял без оплаты.

В 1997 году Николай Фоменко стал чемпионом России по кольцевым автогонкам. Однако даже гоночный опыт и статус известной личности не освобождают от ответственности перед законом.