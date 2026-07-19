В Севастополе задержана пьяная автоледи без прав, пытавшаяся окупиться взяткой

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Changan под управлением 32-летней местной жительницы. У женщины были явные признаки опьянения, ранее она уже лишалась прав и не пересдала экзамен, поэтому водительского удостоверения не имела. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, а затем предприняла попытку урегулировать ситуацию деньгами.

Как сообщает пресс-служба МВД по Севастополю, правонарушительница предложила автоинспектору 200 тысяч рублей за несоставление протокола, оставив пачку из-под сигарет с деньгами в служебном автомобиле, несмотря на предупреждения о незаконности таких действий. После этого она была задержана, на место вызвана следственно-оперативная группа. В багажнике каршеринговой иномарки полицейские обнаружили пакет с шестью свертками и тремя стеклянными колбами.

Задержанная призналась, что ранее употребляла наркотики, а изъятое вещество, по её словам, является синтетическим наркотическим веществом.

Улики направлены на экспертизу. В отношении женщины составлены административные материалы по статьям 12.3 и 12.26 КоАП РФ, за что ей грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Кроме того, материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовных дел по статьям 228 УК РФ и 291 УК РФ.