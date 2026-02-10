100

Не промокает, дышит, выглядит стильно: как выбрать обувь на весну

5 советов стилиста, которые будут актуальны для автолюбителя

Весенняя обувь для водителя выбирается не только по принципу соответствия модным трендам, это совершенно отдельный жанр. Просто «красиво» тут не работает (хотя хочется, конечно, еще и выглядеть прилично одетым членом общества).

Оксана Литова

Изображение Не промокает, дышит, выглядит стильно: как выбрать обувь на весну

Нога постоянно работает: тут у нас педали, коврики, влажные парковки, перепады температур между улицей и салоном. Поэтому правильная пара должна одновременно держать форму, не скользить, не промокать и не превращать ногу в парник в пробке. Ну и хотелось бы еще не разориться при выборе, и быть готовым в пир, и в мир. Задачку со звездочкой помогает решить стилист Маша Ведерникова.

ТОНКАЯ, НО ПРОЧНАЯ ПОДОШВА

Водителю важно чувствовать педаль, а не давить ее вслепую абы как.

— Слишком толстая тракторная подошва снижает контроль, особенно в плотном городском потоке. Идеал — умеренно тонкая, гибкая, но износостойкая резина или высокотехнологичный каучук с антискользящим протектором. Это вопрос не только удобства, но и безопасности, — объясняет эксперт по моде.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ИЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Салон автомобиля — замкнутое пространство, где нога быстро перегревается. Поэтому весной лучше выбирать гладкую кожу, нубук или современные мембранные материалы, которые отводят влагу и одновременно позволяют пяткам дышать в полный рост.

Фото: Rosie Sun/unsplash.com
Лакированные и полностью синтетические варианты выглядят эффектно, но в ежедневной езде всухую проигрывают по комфорту. Опустим, кстати, занавес пощады над душераздирающей сценой, которая возникает, когда человек снимает такую обувь после напряженного трудового дня.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И РЕАГЕНТОВ

Весенние дороги — это причудливая смесь луж, грязи, остатков зимних реагентов. Обувь должна иметь пропитку или мембрану, иначе пара теряет вид за пару недель, а стопы потом придется долго и нудно лечить у подолога.

— Практичный выбор — вощеная кожа, прорезиненный рант, обработка для защиты от влаги. Это незаметные детали, которые продлевают жизнь обуви и улучшают настроение владельцу, — подчеркивает стилист.

УДОБНАЯ ПОСАДКА И ФИКСАЦИЯ СТОПЫ

За рулем нога обычно находится в статике, поэтому малейший дискомфорт усиливается в разы. Слишком узкие носы, жесткие задники, грубые швы быстро утомляют, а зачем лишний раз проверять нервы на прочность, когда вокруг и так предостаточно поводов выйти из себя? Лучший вариант — мягкая колодка, эластичные вставки или шнуровка, позволяющая подогнать обувь под стопу.

Фото: Erik Brolin/unsplash.com
СТИЛЬ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ И ВНЕ МАШИНЫ

Весной особенно актуальны замшевые дерби, лоферы на резиновой подошве, минималистичные кроссовки (допустимы цветные модели, не только классика), челси из матовой кожи.

Они одинаково уместны и за рулем, и на встрече, и в ресторане. Универсальность — главный критерий, кроме того, хорошо бы, чтобы обувь сочеталась и с вашей одеждой.

