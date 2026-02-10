Не промокает, дышит, выглядит стильно: как выбрать обувь на весну

Весенняя обувь для водителя выбирается не только по принципу соответствия модным трендам, это совершенно отдельный жанр. Просто «красиво» тут не работает (хотя хочется, конечно, еще и выглядеть прилично одетым членом общества).

5 советов стилиста, которые будут актуальны для автолюбителя

Нога постоянно работает: тут у нас педали, коврики, влажные парковки, перепады температур между улицей и салоном. Поэтому правильная пара должна одновременно держать форму, не скользить, не промокать и не превращать ногу в парник в пробке. Ну и хотелось бы еще не разориться при выборе, и быть готовым в пир, и в мир. Задачку со звездочкой помогает решить стилист Маша Ведерникова.

ТОНКАЯ, НО ПРОЧНАЯ ПОДОШВА

Водителю важно чувствовать педаль, а не давить ее вслепую абы как.

— Слишком толстая тракторная подошва снижает контроль, особенно в плотном городском потоке. Идеал — умеренно тонкая, гибкая, но износостойкая резина или высокотехнологичный каучук с антискользящим протектором. Это вопрос не только удобства, но и безопасности, — объясняет эксперт по моде.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ИЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Салон автомобиля — замкнутое пространство, где нога быстро перегревается. Поэтому весной лучше выбирать гладкую кожу, нубук или современные мембранные материалы, которые отводят влагу и одновременно позволяют пяткам дышать в полный рост.

Фото: Rosie Sun/unsplash.com

Лакированные и полностью синтетические варианты выглядят эффектно, но в ежедневной езде всухую проигрывают по комфорту. Опустим, кстати, занавес пощады над душераздирающей сценой, которая возникает, когда человек снимает такую обувь после напряженного трудового дня.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И РЕАГЕНТОВ

Весенние дороги — это причудливая смесь луж, грязи, остатков зимних реагентов. Обувь должна иметь пропитку или мембрану, иначе пара теряет вид за пару недель, а стопы потом придется долго и нудно лечить у подолога.

— Практичный выбор — вощеная кожа, прорезиненный рант, обработка для защиты от влаги. Это незаметные детали, которые продлевают жизнь обуви и улучшают настроение владельцу, — подчеркивает стилист.

УДОБНАЯ ПОСАДКА И ФИКСАЦИЯ СТОПЫ

За рулем нога обычно находится в статике, поэтому малейший дискомфорт усиливается в разы. Слишком узкие носы, жесткие задники, грубые швы быстро утомляют, а зачем лишний раз проверять нервы на прочность, когда вокруг и так предостаточно поводов выйти из себя? Лучший вариант — мягкая колодка, эластичные вставки или шнуровка, позволяющая подогнать обувь под стопу.

Фото: Erik Brolin/unsplash.com

СТИЛЬ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ И ВНЕ МАШИНЫ

Весной особенно актуальны замшевые дерби, лоферы на резиновой подошве, минималистичные кроссовки (допустимы цветные модели, не только классика), челси из матовой кожи.

Они одинаково уместны и за рулем, и на встрече, и в ресторане. Универсальность — главный критерий, кроме того, хорошо бы, чтобы обувь сочеталась и с вашей одеждой.