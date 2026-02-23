Драйв в деталях: какие перчатки для вождения авто носят мужчины с хорошим вкусом

Даже если вы вообще не фанат скорости, да и машина, мягко говоря, не позволит разогнаться, перчатки автогонщика вам могут пригодиться. Они делают жизнь явно проще, удобнее — и красивее, чего уж там. Рассказываем, что и почему стоит рассмотреть, чтобы правильно вписать в гардероб автолюбителя. Потому что «красота и вправду сила, но только если ты умеешь ею пользоваться. Это все равно что иметь Феррари: если не умеешь ездить по-настоящему, она тебе ни к чему», — говаривала Моника Белуччи, а она, согласитесь, явно знает толк и в красоте, и в авто, и в мужчинах. В том числе в тех, что в перчатках.

Перчатки для вождения — это не только эстетика и романтика раскаленного скоростью мотора и обветренных губ. У них вполне практичная функция: лучшее сцепление с рулем — а значит, меньшее скольжения ладоней, ну и защита кожи от натирания на длинных дистанциях. Плюс — контроль температуры: зимой руки не мерзнут на холодном руле, летом — не прилипают к нему. Ну и бонусом идет несколько забавное ощущение, что даже пробка на Садовом — почти трасса в каком-нибудь Монте-Карло.

БАЗА ЖАНРА

Классика — тонкая автомобильная кожа (чаще всего овечья или козья). Она мягкая, эластичная и быстро садится по руке. Вторая категория — перфорированные перчатки: вентиляция спасает в теплую погоду и в дальних поездках. Есть модели с открытыми костяшками и без пальцев — функционально почти никак не влияет на результат: чистая, по сути, стилизация под винтажный автоспорт. В реальной жизни удобны, но требуют соответствую образу в целом (подумайте дважды, правда ли у вас именно он?). Тканевые и замшевые варианты хороши для города, а не для трассы.

КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР И ПОСАДКУ

Главное правило: перчатка должна сидеть как вторая кожа, без складок на ладони. Свободная модель теряет сцепление (и, соответственно, смысл их надевать), слишком тесная — ограничивает движение. При примерке стоит сжать кулак и взяться за руль — если нигде не тянет, не сползает и не морщится, размер ваш. Обратите внимание на вырез под запястье и кнопку-фиксатор: они влияют не на стиль, а на комфорт в поездке.

Фото Unsplash/your_mamacita

КАК УХАЖИВАТЬ

Кожаные перчатки не любят воду, батареи и стиральные машины — собственно, тут все как у любой нормальной кожаной вещи. Если намокли, сушить их нужно на обычном воздухе, вдали от тепла (нет, фены и батареи не подойдут). Раз в сезон хорошо использовать специальные кондиционер или крем, чтобы материал не пересыхал и не трескался. Перфорированные модели особенно важно хранить и применять правильно, иначе кожа просто поползет по отверстиям.

ТРЕНДЫ

Нынче у нас курс на сдержанную классику. В топе — темный шоколад, коньяк, графит, глубокий зеленый или бордо. Черный — вечная база, но кажется несколько скучноватым, а вот цветные модели добавляют изюминку даже простому образу с пальто или бомбером. Актуальны и мягкие матовые модели без лака и лишнего декора.