Кризис среднего возраста: апгрейд прошивки или внезапная поломка

Где-то в районе 40 мужчина внезапно обнаруживает: тело уже не прощает бессонные ночи, карьера не радует так, как раньше, а зеркало начинает вести себя подозрительно, показывая какого-то странного дядю в морщинах, а вовсе не того орла, которого вы знаете всю жизнь. Как-то все это слишком беспощадно, прямо сказать. Это и есть кризис среднего возраста — по сути, вовсе не катастрофа, а пересборка идентичности. Просто проходит она не всегда элегантно и не так чтобы сильно радует. Психолог Марат Вахитов рассказал, как распознать своего персонального беса в ребро — и что с ним, собственно, делать.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТРЕВОГА

Мужчина, который раньше был спокоен и рационален, словно сфинкс в лучшие годы, вдруг становится вспыльчивым. Мелочи выводят из себя, сон поверхностный, мысли отплясывают джигу в голове по ночам. «Часто за этим стоит гормональная перестройка — постепенное снижение тестостерона, рост кортизола, накопленная усталость нервной системы. Плюс давление ожиданий: быть сильным, успешным, стабильным. Стоит проверить базовые маркеры — тестостерон, витамин D, ферритин, щитовидную железу, наладить сон и добавить регулярную физическую нагрузку», — объясняет эксперт.

КОГДА НУЖНА ФАРМА

Сейчас совершенно серьезно. Мы лечим зубы у стоматолога, а шины меняем у специально обученных людей. Психикой тоже хорошо бы заниматься у специалистов, а не ковырять душевные раны ржавым гвоздиком за пивом с друзьями. Или вообще хорохориться и делать вид, что все само пройдет. Если тревога мешает работать и спать, если появляются панические эпизоды или выраженная депрессия — антидепрессанты и анксиолитики не слабость, недостойная нормального мужчины, а инструмент стабилизации. Иногда мозгу нужен биохимический костыль, чтобы выйти из пике — это просто факт.

Фото: Christoph Aigner/unsplash.com

СПОРТКАР, ТАТУ, ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Классический сценарий той самой седины в бороду: покупка мотоцикла, внезапный роман, попытка доказать себе, что я еще ого-го и эге-гей. Это не всегда внезапная глупость в классическом понимании, это попытка вернуть ощущение живости и риска. В середине жизни человек сталкивается с конечностью времени — и начинает проверять границы.

Тут хорошо бы разделить импульс и реальность. Желание обновления — здорово. Но лучше направить его в проекты, тело, путешествия, творчество. Иногда кризис — это сигнал, что жизнь стала слишком предсказуемой. Но разрушать все подряд — не единственный способ почувствовать пульс жизни (ну или чего вам там страсть как хочется чувствовать).

УСТАЛОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ

Многие мужчины к этому возрасту живут в режиме обязанности, вроде всем вокруг должен, потому что сам на себя все это взвалил: работа, ответственность, счета, статус. И в какой-то момент возникает паршивое ощущение, что вас как бы и нет, есть только эти вот достижения. Антидот понятный: возвращать интерес к себе вне статуса. Новые навыки, спорт, обучение, смена фокуса в карьере. Иногда нужна работа с психотерапевтом — и этого не нужно пугаться (перечитайте еще раз абзац про то, что пекарь пусть печет булки, а врач лечит голову).

Фото: Cherosi/unsplash.com

СНИЖЕНИЕ ЛИБИДО

Тема, о которой редко говорят вслух. Энергии меньше, восстановление дольше, самооценка падает вслед за тем, что потеряло былую мощь. Это может быть связано с гормональным фоном, стрессом, хроническим недосыпом, метаболическими проблемами.

«Решение: проверить тестостерон, уровень сахара и липидный профиль. Убрать алкоголь как регулярный фон, заняться спортом и вообще заняться собой. Тестостерон-заместительная терапия при клинически подтвержденном гипогонадизме — это вполне себе нормальная медицинская практика, ингибиторы ФДЭ-5 при эректильной дисфункции — тоже вполне работающая методика», — утверждает психолог. Главное — мужская гордость не должна мешать биохимии.