В Авито сообщили о запуске сервиса аренды машин для такси с онлайн-бронированием

Рынок такси в России активно меняется под влиянием цифровых технологий, которые оптимизируют процессы как для таксопарков, так и для водителей. Раньше водителям приходилось тратить значительное время на поиск работы: лично объезжать таксопарки, договариваться об условиях аренды, проверять документы и ждать подтверждения. Сегодня большинство этих задач решается онлайн, что не только ускоряет трудоустройство, но и меняет саму логику взаимодействия между сторонами.

Цифровизация позволяет таксопаркам автоматизировать подбор водителей, сокращая время простоя машин и снижая операционные издержки. Водители, в свою очередь, получают удобные инструменты для поиска автомобилей с прозрачными условиями аренды. В результате рынок становится более динамичным, прозрачным и эффективным для всех участников.

Один из таких сервисов недавно запустила платформа Авито. Как сообщили в пресс-службе компании, сервис позволяет водителям напрямую бронировать автомобили для работы в такси. Пилотный проект уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, демонстрируя, как технологии могут оптимизировать взаимодействие между водителями и таксопарками.

Так, водители с помощью нового сервиса могут забронировать автомобиль онлайн, подтвердить условия аренды, получить машину в согласованное время. Таксопарки же получают автоматизированную систему «подбора персонала», где заявки поступают от действительно заинтересованных кандидатов. Фото: wirestock--ru.freepik.com

В компании добавили, что во время тестирования сервиса три четверти (76 процентов) водителей отметили удобство нового формата, а 70 процентов оценили пользовательский опыт на максимальный балл.

«Онлайн-бронирование меняет логику рынка: таксопарки автоматизируют подбор водителей, а водители получают гарантированный доступ к проверенным предложениям без лишних коммуникаций. Теперь достаточно одного клика, чтобы водитель увидел все условия онлайн и моментально забронировал подходящий автомобиль, а таксопарки стали получать целевые, готовые к сотрудничеству заявки. Таким образом, новый продукт создает иную модель взаимодействия между участниками рынка, где прозрачность, скорость и удобство подбора авто и быстрый поиск водителей становятся стандартом для всех сторон. Этот запуск продолжает стратегию по трансформации из классической площадки объявлений в технологическую платформу для многосоставных сделок с большим количеством участников», — комментирует Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» компании.