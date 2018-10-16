Генерал Черников: треть смертельных аварий происходит из-за темных дорог

При этом, как подчеркнул генерал, треть всех смертей приходится на темное время суток, что зачастую напрямую связано с отсутствием дорожного освещения:

– Перед нами сегодня стоит большая задача: в 3,5 раза сократить число погибших в таких авариях к 2024 году, — заявил начальник ГУ ОБДД МВД РФ. — Надеюсь, что мы добьемся этого в том числе и благодаря этой дискуссии, и дальнейшим инфраструктурным преобразованиям…

В свою очередь заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов выразил готовность помочь труженикам списка и жезла в деле спасения человеческих жизней:

– Приоритетом для нас является повышение уровня безопасности дорожного движения. Мы ежегодно вводим в эксплуатацию порядка 300—500 новых линий электроосвещения. Если в середине 2000-х годов фонари встречались на 3500 км дорог, то сегодня этот показатель превышает 8500…

Но в любом случае, это капля в море, ведь общая протяженность только федеральных трасс составляет 53 000 километров. И если электрификация дорог продолжится такими же темпами, намеченное генералом Черниковым снижение смертности в ДТП останется лишь красивой декларацией.