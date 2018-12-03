Как получить экстренную помощь на платных участках дорог М3 «Украина» и М4 «Дон»

Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП) — крупнейшего оператора платных автодорог в России, предоставляющего услуги по содержанию и обеспечению безопасности дорог, эксплуатации систем взимания платы, сбору платы за проезд по платным участкам дорог М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Москва-Санкт-Петербург».

Как обещают представители компании, «если во время движения по платному участку водитель столкнется с нештатной ситуацией и ему потребуется помощь, то он сможет набрать короткий номер *2033 на дороге М3 'Украина» и *2044 на дороге М4 «Дон» (на М11 «Москва-Санкт-Петербург» короткий номер *2011 работает довольно давно) и связаться с оператором, сообщив цель звонка и своё местоположение. Специалист отправит водителю аварийного комиссара или службу восстановления и эвакуации автомобилей, которые бесплатно помогут справиться с возникшей в пути проблемой. При необходимости оператор также вызовет аварийно-спасательные службы.

– Какая бы ни произошла ситуация: почувствовали вы себя плохо за рулем, сломался автомобиль, кончился бензин, произошла авария, — сразу звоните по короткому номеру для экстренной связи и ожидайте специалиста, — прокомментировал новацию генеральный директор «ОССП» Тьерри Пюи.