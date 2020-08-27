Власти Москвы потратят миллиарды на новые дорожные камеры

Большая часть комплексов фиксации нарушений ПДД, расставленных по Москве, сегодня тоже арендуется, а их парк превышает 2600 штук. А в 2021 году планируется установить еще 865 новых на те самые 6 000 000 000 рублей. То есть камер станет больше сразу на треть! Места их установки определит ГИБДД, а контракт на обслуживание заключат на 5 лет.

Можно предположить, что в первую очередь камерами нашпигуют МКАД. По итогам первого полугодия 2020 года самая проблемная ситуация с аварийностью в Москве складывается именно на кольцевой автодороге. И столичные власти уже запланировали «установку дополнительных комплексов фотовидеофиксации».