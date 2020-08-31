В России придумали новую систему контроля за качеством дорог

В первом чтении законопроект приняли еще больше двух лет назад. С тех пор документ подвергся множеству доработок, а сейчас готовится ко второму чтению. Если он будет принят, в России появится термин «аудит безопасности дорожного движения». И тогда независимые аудиторы будут проверять, насколько безопасны дороги на всех этапах — от строительства до содержания и реконструкции. Правда, что конкретно изменится для простых водителей, пока непонятно.

Другой пункт проекта касается камер фиксации нарушений ПДД. Законотворцы уверены, что принимать решение по поводу их установки должны собственники дорог, а не ГИБДД (которая вроде бы отвечает за безопасность дорожного движения). А это значит, что владельцы автотрасс смогут ставить комплексы фотофиксации не только там, где происходят ДТП, но и в «прибыльных местах». И это уже вызывает настороженность…