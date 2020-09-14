Трассу М11 «Нева» признали лучшим проектом года

Движение по трассе М11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга было открыто осенью прошлого года. Ее протяженность — более 684 километров. Благодаря высшей технической категории и обходам населенных пунктов, на некоторых участках разрешается развивать скорость до 130 км/ч. Время в пути между двумя столицами по этой трассе занимает около шести часов.

- Сейчас мы активно занимаемся развитием каркаса сети скоростных дорог. В 2024 году поставлена задача запустить движение от Москвы до Казани по М-12, до 2030 —дойти до Екатеринбурга, а к 2035 году — до Кемерово, — отметил господин Чичерин.

От «Автодора» в церемонии награждения принял участие заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию Георгий Чичерин. Он раскрыл некоторые подробности новых проектов, которыми сейчас занимается госкомпания.