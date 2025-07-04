В Москве 5 и 6 июля ограничат движение на нескольких улицах

В связи с проведением очередного спортивного мероприятия (малопопулярный в России триатлон), в столице временно изменят режим движения на ряде улиц. Точные сроки снятия ограничений будут зависеть от хода соревнований. Водителям стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать затруднений.

Соревнования по триатлону спровоцировали транспортные ограничения в ЗАО и СЗАО

ЦОДД в своем телеграмм-канале сообщил, что 5 июля с 7:00 до 13:00 будет перекрыт участок Северо-Западной хорды в направлении Рублевского шоссе. Ограничения также коснутся улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и съезда с Островной на хорду.

В этот же день с 7:00 до 17:00, а также 6 июля с 7:30 до 17:00 закроют проезд по Крылатской улице и прилегающему местному проезду до Гребного канала.

Парковка окажется недоступна с полуночи 5 июля до завершения соревнований на отрезке Крылатской улицы от дома 14 до Нижних Мневников. Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при передвижении по городу.

Организаторы мероприятия напоминают о необходимости заранее ознакомиться с новыми схемами движения. Временные меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей.