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В Москве 5 и 6 июля ограничат движение на нескольких улицах

Соревнования по триатлону спровоцировали транспортные ограничения в ЗАО и СЗАО

В связи с проведением очередного спортивного мероприятия (малопопулярный в России триатлон), в столице временно изменят режим движения на ряде улиц. Точные сроки снятия ограничений будут зависеть от хода соревнований. Водителям стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать затруднений.

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Автор
Александр Проневский

Изображение В Москве 5 и 6 июля ограничат движение на нескольких улицах

ЦОДД в своем телеграмм-канале сообщил, что 5 июля с 7:00 до 13:00 будет перекрыт участок Северо-Западной хорды в направлении Рублевского шоссе. Ограничения также коснутся улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и съезда с Островной на хорду.

В этот же день с 7:00 до 17:00, а также 6 июля с 7:30 до 17:00 закроют проезд по Крылатской улице и прилегающему местному проезду до Гребного канала.

Парковка окажется недоступна с полуночи 5 июля до завершения соревнований на отрезке Крылатской улицы от дома 14 до Нижних Мневников. Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при передвижении по городу.

Организаторы мероприятия напоминают о необходимости заранее ознакомиться с новыми схемами движения. Временные меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей.

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