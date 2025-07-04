В Москве 5 и 6 июля ограничат движение на нескольких улицах

ЦОДД в своем телеграмм-канале сообщил, что 5 июля с 7:00 до 13:00 будет перекрыт участок Северо-Западной хорды в направлении Рублевского шоссе. Ограничения также коснутся улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и съезда с Островной на хорду.
В этот же день с 7:00 до 17:00, а также 6 июля с 7:30 до 17:00 закроют проезд по Крылатской улице и прилегающему местному проезду до Гребного канала.
Парковка окажется недоступна с полуночи 5 июля до завершения соревнований на отрезке Крылатской улицы от дома 14 до Нижних Мневников. Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при передвижении по городу.
Организаторы мероприятия напоминают о необходимости заранее ознакомиться с новыми схемами движения. Временные меры связаны с обеспечением безопасности участников и зрителей.