Трассу М11 превратят в «электрокоридор» с зарядками каждые 100 км

Владельцы электромобилей мечтали о маршруте между двумя столицами без страха застрять в пробке с пустой батареей. Теперь такой вояж становится реальностью. Трассу М11 «Нева» превратят в первый в России «электрокоридор» — шесть зон с быстрыми зарядками, магазинами и кафе. Первые две откроют уже в этом году. Однако повторить успех на остальных трассах пока не получится: слишком дорого и сложно.

Как сообщает «Деловой Петербург», концепцию электрокоридора на форуме «Электро//Движение» представила гендиректор «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова. На трассе М11 начнут строить зарядные станции в составе многофункциональных зон дорожного сервиса. Там же появятся точки общепита, магазины и места для отдыха. Всего запланировано шесть таких комплексов. Первые два начали возводить летом 2025 года на 63-м и 75-м километрах трассы. Запустить их обещают в 2026 году. Проект реализует «РусГидро».

Сейчас владельцы электрокаров не могут преодолеть 600-километровый маршрут между Петербургом и Москвой без подзарядки: инфраструктура слишком слабая. Открытие электрокоридора изменит ситуацию. Однако в масштабах всей страны повторить опыт М11 пока невозможно.

На Москву, Петербург и Подмосковье приходится 37% всех зарядных станций в России. Остальные дороги не готовы принимать электромобили: нет трафика для окупаемости инвестиций. К тому же для мощных зарядок (в том числе для тягачей) нужно серьезное энергообеспечение — подстанции и отдельные линии. Это дорого и сложно. Именно высокие затраты на энергоинфраструктуру, а не ограниченный запас хода батарей, сдерживают развитие сети зарядок на юге и востоке страны.

Уже в этом году электромобили на М11 получат долгожданную свободу передвижения. Но до полноценных «электрических» коридоров по всей России еще далеко. Пока это штучный проект. Однако начало положено. Возможно, через несколько лет электрокары перестанут быть элитным транспортом.