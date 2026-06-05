Цифровые сервисы нового поколения появятся в топливно-энергетическом секторе

Соглашение о сотрудничестве подписано между компаниями в Санкт-Петербурге. Оно нацелено на внедрении передовых цифровых решений в топливно‑энергетический сектор и смежные области. Ключевое внимание стороны уделят интеграции облачных технологий и инструментов искусственного интеллекта. Это позволит масштабировать существующие цифровые сервисы, повысить надёжность и безопасность хранения данных, а также создать новые решения для оптимизации операционной деятельности.

Стороны договорились о взаимодействии сразу по нескольким направлениям. Одним из них станет создание нового экспертного контента для повышения качества и полноты информации о смазочных материалах и нефтепродуктах в поиске. Кроме того, в планах разработка современных логистических решений для сокращения сроков и оптимизации алгоритмов доставки товаров.