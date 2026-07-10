В Москве обновят 100 тысяч дорожных знаков до конца года

Около 100 тыс. дорожных знаков в столице обновят и актуализируют сотрудники ЦОДД (Центр организации дорожного движения). Они постоянно следят за тем, чтобы все указатели соответствовали действующей схеме движения.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере «Макс» сообщил московский департамент транспорта. В ведомстве уточнили, что при необходимости в городе оперативно устанавливают новые знаки на дорогах, а также меняют конструкции, которые уже износились.

Например, подобные меры необходимы, когда на улицах мегаполиса появляются парковочные места, остановки, пешеходные переходы или вводятся свежие ограничения. В общей сложности с начала 2026 года было обновлено в районе 25 тыс. дорожных знаков. Чаще всего проведенные работы касались обозначений «Парковка» и «Пешеходный переход».

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в Первопрестольной неусыпно мониторят состояние дорожной инфраструктуры, поддерживая ее в исправном состоянии, согласно поручению градоначальника Сергея Собянина.