Эксперт оценил последствия массовой продажи частных АЗС в России

В России зафиксирован всплеск продаж частных АЗС на фоне топливного кризиса, роста оптовых цен и падения рентабельности независимых сетей. За последний месяц на маркетплейсах появилось более 150 предложений о продаже заправок. Их владельцы жалуются на нерентабельность: топливо для них идет по остаточному принципу, закупать приходится по высоким ценам на бирже или у трейдеров. Из-за этого многие предприниматели не намерены продолжать бизнес. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у эксперта, к чему приведет массовый уход независимых игроков и можно ли их спасти?

Независимые заправки закрываются сотнями, что может привести к монополизации топливного рынка и росту цен

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, считает, что массовое закрытие независимых АЗС с высокой вероятностью приведет к монополизации розничного рынка топлива. Вертикально-интегрированные компании, у которых есть собственные НПЗ и крупные сети, обладают большими ресурсами и могут спокойнее переживать кризисные периоды. Монополизация ведет к снижению конкуренции, что может выразиться в дальнейшем росте цен на моторное топливо, уменьшении числа точек продаж и ухудшении сервиса.

— Рентабельность в 1 копейку с литра для бензина АИ-92 в Москве — это катастрофически низкий показатель. Практически нулевая маржа означает, что АЗС работают на грани убыточности, покрывая лишь операционные расходы, если вообще их покрывают.

При такой маржинальности независимые АЗС не смогут долго держаться. Это означает, что многие из них будут вынуждены закрыться в ближайшие месяцы, если не недели. Даже небольшие колебания оптовых цен или неожиданные расходы могут привести к банкротству, — заявил Толкачев.

По мнению собеседника портала «АвтоВзгляда», для спасения независимых АЗС необходимы комплексные меры поддержки. Среди них: государственное регулирование оптовых цен, чтобы не допускать их неконтролируемого роста; предоставление доступа к низкопроцентным кредитам или прямым субсидиям на операционные расходы; активное применение антимонопольных мер для предотвращения сговоров и спекуляций; снижение налоговой нагрузки на независимые АЗС.

Поможет частникам и создание условий для более выгодных контрактов на поставку топлива, например через кооперативные закупочные организации. Также важна помощь в диверсификации бизнеса — развитии магазинов, сервисных центров, зарядных станций для электромобилей, чтобы уменьшить зависимость от топливной маржи.

— Без решительных действий со стороны государства и инициатив самих владельцев АЗС тенденция к сокращению числа независимых игроков продолжится, что негативно скажется на конкуренции и ценовой политике на топливном рынке России, — резюмировал профессор.