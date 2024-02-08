Таксисты не хотят пересаживаться на автомобили, собранные в России

Идею о принудительном пересаживании таксистов на глубоко локализованные в России автомобили активно и напористо продвигает АВТОВАЗ – ну надо ведь хоть кому-то продавать свои изделия на фоне падения спроса на новые машины. Но сами перевозчики категорически против. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Они считают необходимым сделать, как минимум, исключение из закона о локализации автомобилей такси для самозанятых и небольших таксопарков, а как максимум -- предусмотреть меры господдержки мелкого таксомоторного бизнеса. В противном случае, уверены специалисты, число участников рынка резко сократится, а стоимость услуг такси, наоборот, вырастет.

Как сообщает «Коммерсантъ», некий «Общественный совет по развитию такси», объединяющий представителей рынка из 70 регионов, направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с предложением ослабить нормы законопроекта, обязывающего «извозчиков» приобретать только локализованные автомобили. «Существенное сужение выбора модельного ряда приведет к отказу граждан и бизнеса от работы в отрасли», — указано в обращении. Председатель совета Ирина Зарипова подчеркивает, что из-за подорожания кредитов таксопарки не справятся с расходами на переоборудование инфраструктуры и закупку рекомендованных машин.

Сейчас таксопарки отдают предпочтение иномаркам и уже имеют инфраструктуру для их обслуживания, а также запасы запчастей и расходников, отмечает она. А такой мощный агрегатор как «Яндекс Такси» уверен, что новые требования приведут к дополнительному снижению предложения и росту цен на поездки, а также остановят приток в отрасль самозанятых.