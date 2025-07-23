Дептранс Москвы: за полгода число поездок на каршеринге выросло на 3 млн

Столичный каршеринг продолжает набирать популярность, обходя по темпам роста сервисы многих других зарубежных мегаполисов. В январе-июне 2025 года жители и гости Москвы совершили свыше 28 млн поездок на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду, что на 3 миллиона больше, чем за тот же период 2024-го.

Как сообщил телеграм-канал Департамента транспорта Москвы, сегодня в столице насчитывается 1,7 миллиона активных пользователей каршеринга, а автопарк включает 40 тысяч машин разных классов и комплектаций. Все автомобили соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», а их средний возраст составляет всего полтора года.

Арендовать автомобиль можно в любой точке города через мобильное приложение, а после поездки оставить машину в удобном месте, не заботясь о расходах на парковку или обслуживание.

В среднем один автомобиль каршеринга в Москве используют 5-6 человек ежедневно. Это снижает нагрузку на городские дороги, так как более 100 тысяч личных машин остаются в гаражах или на стоянках. Меньше транспортных средств на улицах — меньше пробок, что особенно важно для мегаполиса с многомиллионным населением.