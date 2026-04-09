Эксперт Эрдман объяснила, почему велодорожки пока не могут решить проблему СИМ

Разрыв в обеспеченности велоинфраструктурой между Россией и европейскими странами носит колоссальный характер. В Нидерландах, признанных велостолицей мира, проложено более 100 тысяч специальных дорожек, в Германии этот показатель достигает 83 тысяч километров. А на территории всей России суммарная протяженность таких «трасс» составляет лишь около 6000 км.

Об этом директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала во время круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд». И уточнила, что чуть более 600 км велодорожек находятся в Москве и порядка 160 км — в Санкт-Петербурге. Выдающимся регионом в этом смысле эксперт назвала Татарстан, а именно — город Альметьевск. Там благодаря стараниям прежнего руководства была создана среда, идеально приспособленная для передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Для обеспечения хотя бы минимальной связности маршрутов в масштабах страны, согласно расчетам профильных компаний, необходимо строительство от 300 000 до 400 000 километров велодорожек. При нынешнем уровне в 6000 говорить о появлении полноценной сети в ближайшее десятилетие не приходится. Однако эксперт настаивает на необходимости постепенного и системного подхода. Ведь речь идет не только о комфорте владельцев прокатных или частных самокатов, но и об интересах как минимум трех миллионов российских велосипедистов, а также многочисленных курьеров, использующих электровелосипеды.

Ключевым фактором торможения процесса является не столько дефицит бюджета, сколько отсутствие политической воли на местах. Затраты на обустройство инфраструктуры, вопреки стереотипам, не исчисляются миллиардами рублей. Муниципалитеты, по мнению Эрдман, могли бы начать с простых и недорогих решений — в частности, с нанесения разметки. Кроме того, не помешали бы проекты организации движения при ежегодном ремонте улично-дорожной сети.

Без физического разделения потоков пешеходов, автомобилей и микромобильного транспорта обеспечить безопасность всех участников движения крайне сложно. Крупные операторы кикшеринга уже выступают с инициативами по софинансированию разметки и созданию парковочных зон, однако пока муниципалитеты не ставят эти задачи в приоритет.

