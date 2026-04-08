Эксперт Эрдман: «мизерные штрафы для электросамокатов никого не пугают»

По данным ГАИ, в прошлом году в России случилось около 3200 аварий с участием прокатных и личных электросамокатов. И хотя это на 26% меньше, чем в 2024-м (а по Москве — и вовсе на 60%), цифры по погибшим и пострадавшим остаются тревожными: в ДТП со средствами индивидуальной мобильности погибли 68 человек и еще почти 3500 — получили травмы.

В ходе круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отметила, что заметное снижение аварийности достигнуто в первую очередь усилиями самих операторов кикшеринга, а не государства. По ее словам, функция надзора и контроля над самокатчиками фактически переложена с госорганов на коммерческие компании. Сотрудники ГИБДД фиксируют лишь единичные нарушения в ходе редких рейдов, выписывая мизерные штрафы от 800 до 1500 рублей. А такие суммы, подчеркнула Эрдман, «никого не пугают и не создают ощущения неотвратимости наказания».

Ключевой проблемой эксперт называет отсутствие у муниципалитетов полномочий по «прямому» взиманию штрафов на основании материалов с камер автоматической фиксации нарушений — по аналогии с тем, как это происходит в случае автомобилей. Ведь сейчас записи, полученные через городские системы видеонаблюдения, вручную передаются операторам кикшеринга, и уже они накладывают санкции по внутренней оферте.

Эрдман настаивает на необходимости внесения поправок в КоАП и ПДД, но пока такие инициативы обсуждаются, операторы вынуждены бороться с нарушителями сами. Они анализируют треки поездок, принимают жалобы через службы поддержки и каналы в мессенджерах, а также используют мобильных скаутов.

Штрафы внутри сервисов могут быть весьма ощутимыми: за поездки несовершеннолетних блокируют аккаунт и взимают до 30 тысяч рублей по всей стране, а в Москве сумма взыскания за грубые нарушения достигает 100 тысяч рублей. Тем не менее Эрдман признает, что у пользователя есть шанс уйти от штрафа оператора — в отличие от тех ситуаций, когда наказывают в соответствии с КоАП. Поэтому в целях повышения безопасности и снижения аварийности необходимо внести те самые поправки. Новый пакет, курируемый сенатором Артемом Шейкиным, может поднять планку государственных штрафов до 30 тысяч рублей.

