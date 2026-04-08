Эксперт Эрдман: «ГОСТ на регзнаки для СИМ принят, но закон повис в воздухе»

Регистрация всех средств индивидуальной мобильности (СИМ) — включая курьерские велосипеды, а также прокатные и частные электросамокаты — становится насущной необходимостью. Как во время круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд» сказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, ГОСТ на регзнаки для них уже принят, но соответствующий закон «повис в воздухе».

Основной целью нововведения является вывод из «серой зоны» именно частных владельцев средств индивидуальной мобильности. Если кикшеринг (сервис прокатных электросамокатов) уже достаточно зарегулирован, то поиск виновного на личном СИМ — особенно, если в городе не хватает камер — крайне затруднен. «Человек в черной куртке на черном самокате уехал, и ищи его в чистом поле», — описала проблему эксперт.

По статистике, 75% смертельных аварий с электросамокатами в прошлом году пришлось именно на частные, а не прокатные устройства. Так что проблема действительно стоит остро. В перспективе для идентификации личных СИМ планируют оснащать их модулями для контроля скорости и геозон. Кроме того, должна быть введена обязательная регистрация. И варианта тут может быть два.

Сложный путь, подобный автомобильному, предполагает личное обращение владельца в ГАИ с техникой и документами. Однако Эрдман предупредила, что это наверняка парализует работу отделений ГИБДД из-за наплыва сотен тысяч самокатов и велосипедов. К тому же — где собственник возьмет документы на устройство, если оно было куплено, например, 10 лет назад?

Более реалистичным считается уведомительный порядок через портал «Госуслуги». Владелец сможет дистанционно подать заявку с характеристиками устройства. Ключевым параметром для ГИБДД станет мощность в 0,25 киловатта, отделяющая СИМ от мопеда. Однако остается открытым вопрос контроля над теми, кто проигнорирует требование о регистрации или модернизирует свой электросамокат в гаражных условиях.

Эксперт призвала ускорить работу над законопроектом, отметив, что без правовой базы и системы розыска нарушителей любые госномера останутся лишь украшением.

Добавим, что посмотреть круглый стол «МК» и портала «АвтоВзгляд», по мотивам которого подготовлен этот материал, можно здесь.