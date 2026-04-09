Эксперт Эрдман: «политики используют электросамокаты для предвыборного пиара»

Сервисы прокатных электросамокатов, появившиеся в России почти десять лет назад (в 2017-м), долгое время существовали в условиях отсутствия государственного регулирования. Как во время круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд» сказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, первые компании выходили на рынок, опираясь на зарубежный опыт стран с развитым кикшерингом. На основе этого анализа бизнес выработал внутренний свод правил саморегулирования, который включал ограничения скорости и возрастные рамки.

Когда в 2023 году в Правила дорожного движения наконец внесли соответствующие поправки, они по сути стали калькой с тех норм, которых отрасль придерживалась добровольно все предыдущие годы. Однако текущую ситуацию с регулированием эксперт сравнивает с «лоскутным одеялом». Федеральной нормативной базы недостаточно, и регионы вынуждены вводить собственные запреты и правила, зачастую руководствуясь принципом «кто во что горазд». Это касается как подходов к организации парковок, так и юридических оснований для ограничения движения.

Такая разрозненность порождает перегибы на местах, где вопрос самокатов порой перемещается из социальной в политическую плоскость. Эрдман отмечает популистскую тенденцию, когда накануне выборов некоторые чиновники включают в программу пункты о жесткой борьбе со средствами индивидуальной мобильности, зарабатывая легкие политические очки. При этом, как подчеркивается, реальные проблемы остаются без внимания.

Бизнес-сообщество видит выход в разработке понятного единого федерального регулирования. Операторы заинтересованы в четкой канве общероссийских правил, которая оставит муниципалитетам компетенцию лишь в части установления медленных зон или локальных запретов движения там, где это действительно оправдано. Это позволило бы избежать разнобоя и сделало бы судебную практику предсказуемой.

Позиция Минтранса как основного регулятора оценивается как «взвешенная», однако пока его разъяснения для субъектов носят лишь рекомендательный характер и могут игнорироваться на усмотрение местных властей. В отрасли выражают надежду, что в итоге государство придет к единому знаменателю без крайностей.

