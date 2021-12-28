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Социум «Браво, АвтоВзгляд»: музыкант Валерий Сюткин пожелал водителям ровных дорог Фото: АвтоВзгляд

Команду портала «АвтоВзгляд» и нашу многомиллионную аудиторию поздравил популярный певец, солист культовой группы «Браво» и исполнитель целой россыпи хитов Валерий СЮТКИН. Конечно, Вася.., ну кто его не знает?