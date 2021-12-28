«Браво, АвтоВзгляд»: музыкант Валерий Сюткин пожелал водителям ровных дорог

Фото: АвтоВзгляд
Команду портала «АвтоВзгляд» и нашу многомиллионную аудиторию поздравил популярный певец, солист культовой группы «Браво» и исполнитель целой россыпи хитов Валерий СЮТКИН. Конечно, Вася.., ну кто его не знает?
Портал «АвтоВзгляд»

Дорогие друзья!

На правах автолюбителя с солидным стажем от всей души и сердца поздравляю «автовзглядовцев» с десятилетием!

Прямых дорог, интересных сюжетов и много-много читателей!

С искренним уважением, Валерий СЮТКИН.

юбилей, история марки, история
8 января 2022
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