«Браво, АвтоВзгляд»: музыкант Валерий Сюткин пожелал водителям ровных дорог

ОбществоСоциум«Браво, АвтоВзгляд»: музыкант Валерий Сюткин пожелал водителям ровных дорогФото: АвтоВзгляд Команду портала «АвтоВзгляд» и нашу многомиллионную аудиторию поздравил популярный певец, солист культовой группы «Браво» и исполнитель целой россыпи хитов Валерий СЮТКИН. Конечно, Вася.., ну кто его не знает? Портал «АвтоВзгляд» Дорогие друзья!На правах автолюбителя с солидным стажем от всей души и сердца поздравляю «автовзглядовцев» с десятилетием!Прямых дорог, интересных сюжетов и много-много читателей!С искренним уважением, Валерий СЮТКИН.ОбществоСоциум«АвтоВзгляду» — 10 лет: какое удовольствие мы доставляем певице Аните Цой Поздравления от «звезды» 2448ОбществоСоциум«АвтоВзгляду» — 10 лет: какое удовольствие мы доставляем певице Аните Цой Поздравления от «звезды» 2448юбилей, история марки, история8 января 2022405