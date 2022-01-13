Общество

Социум PR-директор Volkswagen в России Андрей Гордасевич жаждет еще больше тест-драйвов «АвтоВзгляда» Фото: АвтоВзгляд

Поздравляем сайт «АвтоВзгляд» и всю редакцию с первым серьезным юбилеем. Успехов в новом десятилетии!