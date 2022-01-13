PR-директор Volkswagen в России Андрей Гордасевич жаждет еще больше тест-драйвов «АвтоВзгляда»

ОбществоСоциумPR-директор Volkswagen в России Андрей Гордасевич жаждет еще больше тест-драйвов «АвтоВзгляда»Фото: АвтоВзгляд Поздравляем сайт «АвтоВзгляд» и всю редакцию с первым серьезным юбилеем. Успехов в новом десятилетии! Портал «АвтоВзгляд» Желаем в будущем еще больше интересных новостей, обзоров, сводок и тест-драйвов.Андрей ГОРДАСЕВИЧ, PR-директор Volkswagen в России.АвтомобилиАвтопромГлава Bentley Russia Кристиан Шлик пожелал «АвтоВзгляду» исключительного драйва Люксовая марка обгоняет нас почти на век 2032АвтомобилиАвтопромГлава Bentley Russia Кристиан Шлик пожелал «АвтоВзгляду» исключительного драйва Люксовая марка обгоняет нас почти на век 2032юбилей15 января 2022376