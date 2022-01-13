PR-директор Volkswagen в России Андрей Гордасевич жаждет еще больше тест-драйвов «АвтоВзгляда»

Фото: АвтоВзгляд
Поздравляем сайт «АвтоВзгляд» и всю редакцию с первым серьезным юбилеем. Успехов в новом десятилетии!
Портал «АвтоВзгляд»

Желаем в будущем еще больше интересных новостей, обзоров, сводок и тест-драйвов.

Андрей ГОРДАСЕВИЧ,
PR-директор Volkswagen в России.

юбилей
15 января 2022
376