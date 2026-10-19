Китаецентризм в новом звучании: титул «Автомобиль года 2027» разыграют модели из КНР?

Жюри престижного конкурса World Car Awards составило лонг-лист претендентов на главный титул и победы в отдельных узких номинациях. Оказалось, что почти половина соискателей наград из этого списка — «поднебесные» модели. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что столь массово войти в число кандидатов — не равно автоматически победить.

Если в сфере женской красоты одним из наиболее ценных конкурсов по праву считается «Мисс мира», то в автоиндустрии роль флагмана взяла на себя премия World Car Awards. Она была учреждена в 2003-м, но впервые прошла только два года спустя. С того времени произошло много перемен. Например, сменилось название — изначально мы знали ее как World Car of the Year. А еще, конечно, стала иной географическая принадлежность номинантов.

Дебютным «Всемирным автомобилем года» тогда, больше 20 лет назад, оказался Audi A6. Естественно, никаких «китайцев» среди претендентов в тот период не было и близко. Не виднелись они также на горизонте. Но сейчас на дворе 2026-й — теперь за громкую награду сражаются самые разные авто из КНР, а вот Ингольштадт вообще за бортом, так как в нынешнем году делегировал ровно ноль моделей.

Пока, взглянув на первичный список номинантов, видно тотальное доминирование Поднебесной: из 56 счастливчиков, объявленных организаторами премии, сразу 27 моделей принадлежат китайским брендам. Это около 48% от общего списка.

Среди попавших в лонг-лист соискателей можно заметить самые разные «поднебесные» марки — от знакомых любому россиянину Chery и Changan до экзотики в лице Leapmotor и Onvo. Это говорит вот о чем: почти каждый автопроизводитель из КНР сегодня предлагает такие модели, которые по праву можно считать одними из лучших, причем на глобальном уровне.

И ведь речь не о каких-то нишевых четырехколесных вещицах, выпускаемых в количестве, равном числу пальцев на одной руке. Нет — это автомобили, тираж которых превышает отметку в 10 тысяч единиц за год. Ровно столько является минимальным порогом, чтобы претендовать на участие в гонке за призами «Всемирного автомобиля года».

Пока написанное как будто бы толкает на мысль, что Китай заберет все награды, что только есть в розыгрыше. В действительности такого почти наверняка не случится. Международное жюри, судят в котором далеко не только азиаты, имеет в голове некую идеальную картину того, каким должен быть автомобиль, достойный звания лучшего из лучших.

Он может не быть самым быстрым, ему не нужно во что бы то ни стало сражать наповал своим дизайном — главное, чтобы обычный потребитель на любом конце планеты чувствовал в нем гармоничность. А о какой гармонии мы вправе рассуждать, когда до сих пор на многих китайских ТС европейцу с ростом выше 180 см нужно долго играться с регулировками кресла, руля и прочего в попытке занять удобное положение? Причем в конечном итоге так и не суметь этого сделать.

Тем не менее, и об этом можно заявлять ответственно, уже не за горами тот день, когда китайский автопром заберет максимум титулов на World Car Awards и других аналогичных смотрах автоновинок. Посмотрите хотя бы на головокружительный успех Jaecoo J7 в Великобритании. Среднеразмерный кроссовер, хорошо известный в том числе в РФ, сумел стать там настоящим бестселлером. Неудивительно, что на волне такого успеха компания планирует даже открыть собственный научно-исследовательский центр в Бедфордшире. А раз так, то Jaecoo просто обречен на еще более широкое признание по всей территории Британских островов.

Окончательные итоги конкурса World Car Awards 2027 станут известны не скоро — 24 марта на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Несколько раньше, 5 января, мы узнаем десятку финалистов, и вот как раз тогда впору будет начать рассуждать на тему исхода борьбы автоконцернов за пальму первенства более предметно. Пока что расклад сил выглядит так, что не грех смело ставить на победу «чайнакара» по крайней мере в одной-двух категориях.