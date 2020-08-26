Стало известно, когда начнут действовать новые тарифы ОСАГО

Соответветственно, с 5 сентября страховые компании будут применять индивидуальный подход для каждого клиента при заключении договора ОСАГО. Это значит, что они смогут учитывать наличие детей, характеристики автомобиля и даже статистику аварийности модели машины. Конкретную методику расчёта страховщики должны публиковать на своих сайтах.

Кроме того, за наличие грубых неоднократных нарушений ПДД будет применяться повышенный тариф. Под грубыми нарушениями понимаются проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, плюс превышение скорости более чем на 60 км/ч. Правда, все эти проступки должны быть зафиксированы не автоматической камерой, а сотрудником ГИБДД.

Еще один пункт реформы — обновление тарифной вилки, в пределах которой можно увеличивать или уменьшать базовую цену полиса. Уже известно, что для физлиц коридор расширится на 11% вверх и вниз: базовая ставка тарифа будет находиться в диапазоне 2 471 − 5 436 рублей. Для такси границы коридора будут расширены максимально — на 30%.