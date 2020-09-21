Полис ОСАГО опять подорожает

В среднем цена запасных частей поднялась сразу на 23%, что отразилось в свежей редакции каталогов. При этом детали для разных марок подорожали неодинаково: если компоненты для моделей Toyota прибавили 40%, то для Renault — всего 9%. И, понятное дело, дополнительные издержки страховщикам придется компенсировать за счет повышения стоимости полиса.

По словам директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, при нынешнем росте прайсов на запчасти, средняя выплата по ОСАГО увеличится примерно на 14%. а самих полисов — на 5—6%. Как считает представитель РСА, покупатели этого якобы даже не заметят, поскольку событие совпало с реформой тарифов.