В России за полгода заключили 23,4 млн договоров ОСАГО

По данным пресс-службы НСИС, по итогам января-июня 2025 средняя стоимость «автогражданки» стала на 13,5% ниже, чем в первом полугодии 2024-го, когда она достигала 7653 рублей. Снижение связано с введением коротких полисов, на которые пришлось 2,16 млн от общего числа заключенных договоров.

Средняя сумма по коротким полисам составила всего 287 рублей, причем почти все они (2,14 млн) пришлись на такси со стоимостью в 255 рублей. Без учета краткосрочных договоров премия по стандартному ОСАГО составила 7278 рублей, что только на 5% меньше прошлогоднего показателя.

Среди лидеров по количеству оформленных договоров традиционно выделяются Москва с 2,4 млн полисов, Московская область с 1,6 млн, Санкт-Петербург с 1 млн, а также Краснодарский край и Татарстан, где показатели приблизились к 1 млн и 0,7 млн.

Рынок добровольного страхования также продемонстрировал рост. За первые шесть месяцев 2025 было заключено 5,66 млн полисов КАСКО со средней ценой в 33,8 тыс. рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период оформили 3,745 млн договоров, а средняя премия составляла 29,7 тыс. рублей.