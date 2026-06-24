Расходы автомобилистов на ОСАГО оказались вдвое выше, чем у мотоциклистов

В нашей стране байкеры тратят на полисы ОСАГО в два разе меньше по сравнению с водителями автомобилей. Если у первых в среднем уходит на страховку 2316 рублей, то вторые платят 6056 рублей.

Такова статистика прошлого года, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Национальной страховой информационной системы (НСИС). По словам экспертов, в общем объеме рынка доля «автогражданки» для мотоциклистов оказалась не больше 1%.

С января по май 2026-го байкеры заключили 296 737 договоров ОСАГО, которые оцениваются в 873,4 млн рублей. Средний ценник полиса составил 2943 «целковых». Если проводить параллель с прошлым годом, количество оформленных страховок увеличилось на 5%, а общий объем выплат — на треть.

Более половины полисов мотоциклисты оформляют, открывая сезон. Как правило, такое происходит в апреле, мае и июне. Но в текущем году отправная точка сдвинулась на март, и дело дошло до 68 989 договоров. Поэтому в годовом выражении разница составила более 13 тыс. экземпляров.