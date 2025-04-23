Что будет, если предложить автолюбителям менять шины бесплатно?

С приходом весны онлайн-платформа Авито запустила новую опцию для партнеров, которые продают автомобильные шины и диски, а также занимаются шиномонтажом. Акция подразумевает бесплатный шиномонтаж под ключ за счет продавца при покупке покрышек и уже собрала множество восторженных отзывов покупателей. Подробности рассказываем в нашем материале.

Хорошая история для автолюбителей: никаких поездок с колесами в салоне

В России машину обычно переобувают два раза в год: осенью и весной. И тут вырисовывается до боли знакомая картина: человек приезжает в магазин шин или заказывает новые покрышки в интернете, забирает их в одном месте, затем ищет подходящую шиномонтажку и едет менять резину в другое место. Издержки налицо: подобная последовательность действий занимает много времени и требует дополнительных финансовых трат.

В Авито решили, что даже выбор, покупка и установка шин может стать хорошей историей — и придумали решение этой ситуации. На платформе появилась возможность выбрать проверенных продавцов шин, которые полностью берут процедуру шиномонтажа на себя. В разделе «Шины, диски и колеса» нужно выбрать шины для легковых авто и с помощью фильтров оставить в выдаче только летние варианты и с опцией «Бесплатный шиномонтаж».

Далее в поисковую строку сервиса останется вбить характеристики колес (диаметр, высоту и ширину профиля) и выбрать подходящее по цене и удаленности объявление. Для удобства пользователей участвующие в акции продавцы помечены специальным бейджем.

«Все отлично. Написал, спросил, когда можно подъехать. Приехал, показали резину, оформили накладную и отправили на бесплатный шиномонтаж. Я доволен, цены отличные. В шиномонтаже ребята молодцы. Спасибо», — рассказал один из участников акции.

Полноценный шиномонтаж с балансировкой

Организаторы отмечают, что в акцию входит полный пакет мероприятий по замене резины. В перечне бесплатных услуг снятие колес и старых шин, установка и накачка новых покрышек, а также проведение балансировки. Кроме того, грузики, смазку и ниппели продавец тоже предоставляет бесплатно. Услуга оказывается в момент приобретения шин, так что терять время в длительном ожидании автолюбителям тоже не придется.

«Всё понравилось. Большой выбор. Отзывчивые продавцы. Сделали скидку 10% и шиномонтаж в подарок. Помогли сразу переобуться, без очереди», — поделился опытом другой автолюбитель.

Новая акция призвана помочь автомобилистам, которые не хотят тратить время, силы и деньги на шиномонтаж. В результате рутинный комплекс телодвижений превращается в хорошую историю, когда новые покрышки для авто выбираются посредством нескольких тапов в телефоне, а бонусом к покупке идет бесплатный шиномонтаж без очередей прямо на месте покупки.

«Купил у этих ребят резину Pirelli, по очень вкусной цене! Так еще и предложили бесплатный шиномонтаж», — поделился еще один довольный автовладелец.

Денис Ждек, лидер бизнес-юнита «Шины и Диски»: «Мы запустили это предложение, чтобы сезонная замена шин стала проще и выгоднее для автовладельцев. Уже более 3 тысяч человек сэкономили время и деньги с Авито».

Перед покупателем стоит достаточно сложная задача: подобрать, купить и забрать шины, найти и записаться на удобный шиномонтаж.

Программа предложений с бесплатным шиномонтажом стремительно расширяется. Только в Москве на платформе доступно более 50 000 объявлений. Продавцы предлагают новые и подержанные покрышки разных производителей на любой вкус и кошелек. Многочисленные фильтры позволят быстро выбрать подходящий вариант.

12+

Опция (акция) «Бесплатный шиномонтаж» является функционалом платформы. Подробности уточняйте по ссылке, а также у соответствующего продавца.

Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц», ИНН 7710668349